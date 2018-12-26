В следующем году семьи шехидов получат более 800 квартир

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «В 2019 году, я уверен, наша страна будет развиваться поступательно. Те реформы, которые мы осуществляем, уже большая их часть себя проявит в 2019 году. Мы закончим процесс трансформации азербайджанской экономики, поэтому, думаю, в плане экономического развития все планы будут реализованы. Также уже принят государственный бюджет. Он как всегда и социально ориентирован. Поэтому все социальные программы будут реализованы».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы планируем в следующем году также ввести в строй более 4-х тысяч квартир для вынужденных переселенцев и беженцев и более 800 квартир для семей погибших во время войны между Арменией и Азербайджаном. То есть, социальная направленность нашей экономики будет очень значимой», - заявил Президент Ильхам Алиев.