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В следующем году планируется начало строительных работ в поселке и двух селах Лачынского района

В следующем году планируется начало строительных работ в поселке и двух селах Лачынского района В следующем году в поселке и двух селах Лачынского района начнутся строительные работы.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 15:56
В следующем году планируется начало строительных работ в поселке и двух селах Лачынского района

В следующем году в поселке и двух селах Лачынского района начнутся строительные работы.

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления Лачынского района Тофиг Исламов на панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.

"Служба продолжает работу по 7 договорами по проектированию, уже подписано 3 из них. В следующем году мы продолжим работу по восстановлению инфраструктуры Лачынского района. Планируется строительство в поселке Горчу, селах Пирджахан и Шельве", - отметил он.

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