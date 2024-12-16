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В следующем году на развитие водного хозяйства из бюджета будет выделено 546 млн манатов

В следующем году на развитие водного хозяйства из бюджета будет выделено 546 млн манатов В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 546 млн манатов на эффективное использование водных ресурсов, обеспечение фермеров водой и расширение орошаемых площадей.
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 12:30
В следующем году на развитие водного хозяйства из бюджета будет выделено 546 млн манатов

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 546 млн манатов на эффективное использование водных ресурсов, обеспечение фермеров водой и расширение орошаемых площадей.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждений в третьем чтении пакета госбюджета на 2025 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, решение проблем, возникших в водном хозяйстве, является одной из серьезных задач, стоящих перед правительством в условиях ограниченности водных ресурсов: "10 октября президент утвердил "Национальную стратегию по эффективному использованию водных ресурсов". Документ охватывает 2024-2040 годы и предусматривает меры по увеличению водных ресурсов, сокращению потерь воды, совершенствованию инфраструктуры".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il su təsərrüfatına büdcədən 546 milyon manat xərclənəcək

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