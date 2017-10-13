© Report/ Firi Salim

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В следующем году из Баку в Гянджу будет запущен скорый поезд. Как сообщает Report, по расчетам, поезд достигнет Гянджи за 4 часа.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Стоимость билетов в этом направлении будет составлять 10-14 долларов США или около 20 манатов. Поезда, курсирующие в этом направлении, будут обеспечены всеми необходимыми условиями для удобства пассажиров", - сказал Гурбанов.