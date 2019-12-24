Вице-премьер: В скором времени откроется новая автомагистраль из Баку до российской границы

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Азербайджан строит новую автомагистраль от Баку до российской границы. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе церемонии открытия моста через реку Самур.

По его словам, аналогичная автомагистраль уже введена в эксплуатацию, обе дороги проходят в обход населенных пунктов.

Мустафаев отметил, что открытие нового моста даст толчок развитию туризма: "За 10 месяцев этого года Азербайджан посетили более 900 тыс. россиян. Наземным транспортом пользуются 70% граждан России, прибывающих в Азербайджан".