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Вице-премьер: В скором времени откроется новая автомагистраль из Баку до российской границы

В скором времени откроется новая автомагистраль из Баку до границы РФ
© Report / Elchin Murad

Азербайджан строит новую автомагистраль от Баку до российской границы. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе церемонии открытия моста через реку Самур.

По его словам, аналогичная автомагистраль уже введена в эксплуатацию, обе дороги проходят в обход населенных пунктов.

Мустафаев отметил, что открытие нового моста даст толчок развитию туризма: "За 10 месяцев этого года Азербайджан посетили более 900 тыс. россиян. Наземным транспортом пользуются 70% граждан России, прибывающих в Азербайджан".

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