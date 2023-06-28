В Сингапуре сдан в эксплуатацию танкер "Карабах"

Очередной танкер типа "Афрамакс", приобретенный совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных основах с одобрения ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании

Очередной танкер типа "Афрамакс", приобретенный совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных основах с одобрения ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR), сдан в эксплуатацию в Сингапуре.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, на судне, названном по поручению президента Ильхама Алиева "Карабах", под звуки государственного гимна был поднят флаг Азербайджана.

Как и другие танкеры типа "Афрамакс", которые будут плавать под азербайджанским флагом за пределами Каспия, "Карабах" имеет дедвейт (общую грузоподъемность) около 115 тысяч тонн.

Судно будет управляться компанией ASCO Ship Management AFEZCO, которая является 100% дочерней компанией ASCO и зарегистрирована в Алятской свободной экономической зоне.

Следует отметить, что в результате исследования рынка, проведенного SA Maritime AFEZCO, изначально были приобретены три танкера типа "Афрамакс". Первый из них - судно "Шуша" был сдан в эксплуатацию 15 июня - в День национального спасения. Работы по сдаче третьего судна - "Зангезур" близятся к завершению.

"Приобретенные при непосредственной поддержке президента Ильхама Алиева эти огромные танкеры, имеющие стратегическое значение для нашей республики, послужат увеличению грузоподъемности судоходства и внесут свой вклад в международную цепочку создания ценности в нефтяной отрасли страны. Суда будут перевозить сырую нефть компании SOCAR, а также других заказчиков", - говорится в сообщении.

Отметим, что средства, привлеченные от выпущенных некоторое время назад облигаций ASCO, были направлены на финансирование доли ASCO в проекте покупки танкеров типа "Афрамакс".