​В Швейцарии приступили к производству поездов для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На заводе компании Stadler Rail Group в швейцарском городе Альтенрейн состоялся осмотр и принятие корпуса головного вагона производимого по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" пассажирского поезда спального типа, который будет курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, на мероприятии приняли участие председатель общества Джавид Гурбанов, президент Stadler Rail Group Питер Шпулер, посол Азербайджана в Швейцарии Акрам Зейналлы и делегации с обеих сторон.

Азербайджанская сторона заказала компании Stadler 30 поездов спального типа для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Вагоны будут производиться в четырех категориях - "стандартный", "комфортный", "бизнес" и "ресторан". В зависимости от категории, они будут 10, 20 и 32-х местными.

Вагоны будут оснащены системой, позволяющей автоматически подстраиваться под ширину колеи. Это сократит время пересечения погранично-пропускных пунктов и обеспечит более комфортное передвижение пассажиров. Согласно договору, в июле-августе 2016 года первые 10 вагонов будут введены в эксплуатацию.

В ходе визита Дж.Гурбанов также посетил самый крупный завод компании Stadler Rail Group в Бусснанге. На мероприятии представлена общая история компании, которая была учреждена в 1942 году и превратилась в холдинг в 1997 году. Отметим, что холдинг имеет предприятия в 8 странах мира, общая численность сотрудников составляет 6100 человек.