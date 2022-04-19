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В Шушу и Агдам перевезено более 4 тыс. пассажиров

В Шушу и Агдам перевезено более 4 тыс. пассажиров С 24 января по сегодняшний день регулярными автобусами на освобожденные территории совершено 14 рейсов, 4 448 человек посетили Шушу и Агдам.
Инфраструктура
19 апреля 2022 г. 12:56
В Шушу и Агдам перевезено более 4 тыс. пассажиров

С 24 января по сегодняшний день регулярными автобусами на освобожденные территории совершено 14 рейсов, 4 448 человек посетили Шушу и Агдам.

Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным, 3 049 пассажиров посетили Шушу. Из них 1 781 человек отправился рейсом Баку-Шуша-Баку, а 1 268 человек - Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли.

Всего Агдам постетило 1 399 человек. Из них 568 человек отправились рейсом Баку-Агдам-Баку, а 831 - Барда-Агдам-Барда.

Бесплатные поездки организовны для 67 льготников (герои Отечественной войны, национальные герои, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны).

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Ağdama 4 mindən çox sərnişin daşınıb

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