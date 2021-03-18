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В Шуше завершился первый этап восстановления крепостной стены

В Шуше завершился первый этап восстановления крепостной стены Одним из важных проектов, организованных Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре с начала года в сотрудничестве с соответствующими структурами, местными и зарубежными экспертами, является проект реставрации и консервации крепостных с
Инфраструктура
18 марта 2021 г. 16:36
В Шуше завершился первый этап восстановления крепостной стены

Одним из важных проектов, организованных Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре с начала года в сотрудничестве с соответствующими структурами, местными и зарубежными экспертами, является проект реставрации и консервации крепостных стен Шуши.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Комитета.

Первый этап этого проекта - консервация Гянджинских ворот - памятника истории и культуры XVIII века в Шуше, а также восстановление и консервация крепостной стены вокруг Гянджинских ворот, которая была разрушена и повреждена в результате оккупации.

К проекту восстановления крепостных стен Шуши и ворот Гянджи комитетом в качестве консультанта был привлечен Эрих Пумер, глава всемирно известной австрийской реставрационной компании Atelier Erich Pummer GmbH, которая с 2010 года осуществляла реставрацию и консервацию Девичьей башни, мечети Мухаммеда и ряда других памятников мирового и регионального значения в Азербайджане. Проект реставрации и консервации осуществляет местное ЗАО Conco, специализирующееся в этой области. Работы проводились с использованием соответствующих технологий и материалов для восстановления первоначального вида памятника в соответствии с архивными материалами.

На крепостных стенах города Шуша была восстановлена известная надпись “Шуша”, которая была разрушена в период оккупации Вооруженными силами Армении. Специалисты Бакинского Государственного проектного института, функционирующего в подчинении комитета, установили на историческом месте надпись "Шуша", которая была спроектирована и изготовлена из алюминия на основе легких металлических конструкций, без какого-либо риска для стен крепости.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Qala divarının bərpasının ilk mərhələsi yekunlaşıb

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