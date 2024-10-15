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В Шуше вводят практику раздельного сбора отходов

В Шуше вводят практику раздельного сбора отходов В Шуше вводят практику раздельного сбора отходов по четырем типам, что станет новшеством для Азербайджана.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 13:02
В Шуше вводят практику раздельного сбора отходов

В Шуше вводят практику раздельного сбора отходов по четырем типам, что станет новшеством для Азербайджана.

Об этом сказал Report начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Təmiz Şəhər" Орхан Джаббарлы.

Он отметил, что соответствующие контейнеры для раздельного сбора отходов уже установлены в Шуше в качестве пилотного проекта.

Отходы будут сортироваться по 4 видам: бумажные, стеклянные, металл-пластик и смешанные.

Джаббарлы напомнил, что Карабахский регион объявлен зеленой зоной, что делает правильное управление отходами еще более важным.

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Версия на азербайджанском языке “Təmiz Şəhər”: Şuşada tullantılar 4 növdə çeşidlənəcəcək

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