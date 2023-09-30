В Шуше восстановлены пять исторических объектов

На сегодняшний день в Шуше восстановлены пять исторических объектов.

На сегодняшний день в Шуше восстановлены пять исторических объектов.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Среди них мечеть Юхары Говхар Ага, музей ковра, дом Мехмандаровых. В восстановленную мечеть уже назначен ахунд, она начнет функционировать в ближайшее время. Восстановление мечети Ашагы Говхар Ага будет завершено в следующем году. А объекты, которые не подлежат восстановлению, будут законсервированы. В то же время работа над четырьмя памятниками продолжается", - отметил он.