В Шуше обсудили расширение возможностей трудоустройства на освобожденных территориях

В Шуше обсудили расширение возможностей трудоустройства на освобожденных от оккупации территориях и регулирование рынка труда.

В Шуше обсудили расширение возможностей трудоустройства на освобожденных от оккупации территориях и регулирование рынка труда.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам при межведомственном центре Координационного штаба.

Первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что на освобожденных территориях реализуются комплексные программы, масштабные восстановительные мероприятия, в том числе инфраструктурные проекты.

Он отметил, что одними из основных задач является расширение возможностей трудоустройства для населения, вернувшегося на освобожденные территории, и регулирование рынка труда.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в свою очередь проинформировал о восстановительных работах в городе Шуша.

Затем другие члены рабочей группы рассказали о работе, проделанной в этой области структурами, которые они представляют.