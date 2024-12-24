В Шуше обновляются системы водоснабжения и канализации

В городе Шуше проводится реконструкция систем водоснабжения и канализации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Вблизи села Дашалты на реке Зарыслычай построено водохранилище объемом 25 тыс. кубометров, проложен напорный водопровод длиной 2,9 км и диаметром 159 мм, в также установлена насосная станция. Кроме того, на изношенном 5,2-километровом участке магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша проложены новые трубы диаметром 530-426 мм.

Здания госучреждений, гостиницы, предприятия общепита и другие объекты в городе обеспечены бесперебойным снабжением питьевой водой из нового источника.

"Вода в город поступает из двух основных источников - Зарыслычай и Кичик Кирс. В рамках реконструкции на источнике Зарыслычай построена плотина и установлена насосная станция", - рассказал главный инженер Шушинского водоканала Парвиз Магеррамов.

Кроме того, увеличена производительность существующей водоочистной установки, теперь она может ежедневно очищать до 5 тыс. кубометров воды.

Согласно перспективному плану, системы водоснабжения и канализации города будут расширены. В рамках проекта планируется построить магистральный водопровод протяженностью 24 км, сети питьевого водоснабжения протяженностью 44 км, канализации - 42 км и ливневой канализации - 41 км. Будет сооружена установка, полностью очищающая 8000 кубометров сточных вод в сутки и сбрасывающая их в реку Гаргар без ущерба для экологии.

Управление водоснабжением города Шуша будет осуществляться онлайн через систему SCADA. С ее помощью будут отслеживаться сбор воды из источника, транспортировка, мониторинг уровня резервуаров и другие гидравлические процессы.