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В Шуше начинается строительство еще 15 жилых домов

В Шуше начинается строительство еще 15 жилых домов Определен победитель открытого тендера, объявленного Управлением государственного заповедника города Шуша, на строительство и благоустройство еще 15 зданий жилого комплекса.
Инфраструктура
11 октября 2022 г. 10:56
В Шуше начинается строительство еще 15 жилых домов

Определен победитель открытого тендера, объявленного Управлением государственного заповедника города Шуша, на строительство и благоустройство еще 15 зданий жилого комплекса.

Об этом Report сообщили в Управлении госзаповедника.

Победителем тендера стало ООО ARCHICO. По условиям тендера компания построит 15 жилых зданий в 3-5 этажей с парковкой, а также даст гарантию на 24 месяца эксплуатации после завершения строительства.

В соответствии с Генпланом города Шуша производится строительство жилого массива, состоящего в общей сложности из 23 зданий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada daha 15 yaşayış binasının inşasına başlanılır

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