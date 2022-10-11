В Шуше начинается строительство еще 15 жилых домов

Определен победитель открытого тендера, объявленного Управлением государственного заповедника города Шуша, на строительство и благоустройство еще 15 зданий жилого комплекса.
Об этом Report сообщили в Управлении госзаповедника.
Победителем тендера стало ООО ARCHICO. По условиям тендера компания построит 15 жилых зданий в 3-5 этажей с парковкой, а также даст гарантию на 24 месяца эксплуатации после завершения строительства.
В соответствии с Генпланом города Шуша производится строительство жилого массива, состоящего в общей сложности из 23 зданий.