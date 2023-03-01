В Шуше началось строительство нового водного резервуара

В городе Шуша на высоте 1 406 метров над уровнем моря ведется строительство нового водного резервуара.

В городе Шуша на высоте 1 406 метров над уровнем моря ведется строительство нового водного резервуара.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, информируя о работах, проводимых в рамках проекта строительства системы питьевого водоснабжения города Шуша.

Он отметил, что строительство нового хранилища будет завершено к концу этого года:

"Резервуар состоит из двух отсеков, с объемом одна тысяча кубических метров каждый. Благодаря резервуару обеспечивается оптимальное управление и непрерывная подача воды. Из резервуара вода будет подаваться в город Шушу без использования электроэнергии. Емкость позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в город в случае аварии".