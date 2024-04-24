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Керимов: В Шуше интенсивно идут работы по восстановлению дорог

Керимов: В Шуше интенсивно идут работы по восстановлению дорог В городе Шуша интенсивно ведутся работы по восстановлению дорог.
Инфраструктура
24 апреля 2024 г. 13:38
Керимов: В Шуше интенсивно идут работы по восстановлению дорог

В городе Шуша интенсивно ведутся работы по восстановлению дорог.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

"Что касается дорог, то в городе Шуша с января этого года по февраль мы приступили к полной реконструкции улично-дорожной сети города, которая будет осуществляться в два этапа. Первый этап в период 2024-2025 годов включает в себя около 22 километров дорог, а второй этап до конца 2026 года - оставшиеся 35 километров городской дорожной сети", - сказал спецпредставитель.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: Şuşada yolların bərpası istiqamətində intensiv işlər aparılır

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