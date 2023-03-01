В Шуше будет создан водосборный резервуар на 70 тыс. кубометров

В настоящее время в Шуше имеется водосборный резервуар объемом 25 тыс. кубометров и планируется создание еще одного резервуара объемом 70 тыс. кубометров.

В настоящее время в Шуше имеется водосборный резервуар объемом 25 тыс. кубометров и планируется создание еще одного резервуара объемом 70 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник службы ОАО "Азерсу" на освобожденных территориях Огтай Газиев.

"В Шуше ведутся поиски новых источников воды. В настоящее время в город с двух направлений поступает вода из источников Зарыслы и Нябиляр, которые берут свое начало у подножия горы Кичик Кирс. Летом, когда объем воды большой, в резервуарах не возникает надобности. Поскольку в настоящее время в Шуше ведутся восстановительные и строительные работы, а в будущем сюда вернутся граждане, возникла необходимость в новых источниках воды", - отметил он.