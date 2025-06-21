В Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода - ВИДЕО

Вчера в Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Было отмечено, что вечером в Ширване водитель грузового автомобиля марки Mercedes с номером 90 JT 063, приближаясь к железнодорожному переезду, проигнорировал требования дорожного знака об ограничении высоты и продолжил движение, в результате чего грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты путепровода.
В результате происшествия железнодорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Движение грузовых поездов в указанной зоне полностью ограничено.
Принимаются меры по восстановлению движения поездов.