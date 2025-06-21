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В Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода - ВИДЕО

В Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода - ВИДЕО Вчера в Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода.
Инфраструктура
21 июня 2025 г. 12:31
В Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода - ВИДЕО

Вчера в Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Было отмечено, что вечером в Ширване водитель грузового автомобиля марки Mercedes с номером 90 JT 063, приближаясь к железнодорожному переезду, проигнорировал требования дорожного знака об ограничении высоты и продолжил движение, в результате чего грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты путепровода.

В результате происшествия железнодорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Движение грузовых поездов в указанной зоне полностью ограничено.

Принимаются меры по восстановлению движения поездов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanda yük avtomobili dəmir yolu ötürücüsündə aşırımlara ilişərək qalıb - VİDEO

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