В Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода - ВИДЕО

Вчера в Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода.

Вчера в Ширване грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты железнодорожного путепровода.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Было отмечено, что вечером в Ширване водитель грузового автомобиля марки Mercedes с номером 90 JT 063, приближаясь к железнодорожному переезду, проигнорировал требования дорожного знака об ограничении высоты и продолжил движение, в результате чего грузовой автомобиль застрял, зацепившись за пролеты путепровода.

В результате происшествия железнодорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Движение грузовых поездов в указанной зоне полностью ограничено.

Принимаются меры по восстановлению движения поездов.