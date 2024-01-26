V.Ships проведет оценку системы управления экипажем на судах ASCO

Одна из ведущих мировых компаний по управлению судами V.Ships проведет оценку системы управления экипажем на судах ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Одна из ведущих мировых компаний по управлению судами V.Ships проведет оценку системы управления экипажем на судах ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщили Report в ASCO.

Сообщается, что это позволит ASCO в будущем применять более прогрессивные методы для управления экипажем.

Председатель правления ASCO Рауф Валиев встретился с делегацией во главе с главным операционным директором компании V.Ships Алланом Фалькенбергом и обменялся мнениями о проектах, которые будут реализованы по различным направлениям.

Было отмечено, что один из основных проектов предусматривает развитие кадрового потенциала экипажей судов. В рамках программы планируется подготовка отечественных профессиональных кадров для ASCO. Рядовые члены экипажа, работающие на судах ASCO, а также одаренные студенты, обучающиеся в учебных заведениях ASCO, в течение 3-6 месяцев будут проходить стажировку на судах V.Ships. Участники программы после сдачи экзаменов смогут получить работу на новых судах ASCO.

Также будет проведена оценка системы расчета заработной платы в ASCO, и ее сравнение с системами расчета на международных рынках. По итогам оценки будут подготовлены отчеты и предложения.