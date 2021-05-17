В шести районах Баку усилена безопасность пешеходов

В целом, в результате проделанной работы усилена безопасность в 6 районах Баку

С целью обеспечения безопасного движения пешеходов на 165 улицах установлены пандусы, на 139 улицах - тумбы безопасности, на 121 улице - ограждения, а также тротуары на 61 улице приведены в соответствие со стандартами.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.

Он добавил, что на 65 улицах установлены современные пешеходные тротуары: "На 14 пунктах установлены новые пешеходные светофоры. В целом, в результате проделанной работы усилена безопасность в 6 районах Баку. Безопасность движения пешеходов возросла на 22%".