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В шести районах Баку проведут оценку жилых и нежилых помещений

В шести районах Баку проведут оценку жилых и нежилых помещений
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 10:36
В шести районах Баку проведут оценку жилых и нежилых помещений

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре проведет оценку жилых и нежилых помещений в Бинагадинском, Ясамальском, Сабаильском, Хатаинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку.

Как сообщает Report, оценку планируется провести на 15 улицах.

Процесс охватит квартиры, нежилые объекты и дополнительные пристройки в жилых домах на улицах 2-ая Промысловая, Гянджлик, 10 Мая, Давуда Ахмедова (Бинагадинский район); Зивер бека Ахмедбекова (Ясамальский район); Али Назми, Салмана Мумтаза, Сейрана Мамедова (Сабаильский район); Марата Амирханова (Хатаинский район); Бабека, Мохсуна Санани, Асилдара Мамедова, Мехди Гусейнзаде (Сабунчинский район); Саттара Бахлулзаде, 46-я Новая Сураханская (Сураханский район).

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Версия на азербайджанском языке Bakının 6 rayonunda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri qiymətləndiriləcək

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