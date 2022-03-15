В поселках Баку будут реконструированы системы водоснабжения и канализации

ОАО «Азерсу» объявило три открытых тендера на реконструкцию части систем водоснабжения и канализации поселков Шаган, Шувелан, Бузовна, Маштага, Новханы и Сарай.

ОАО «Азерсу» объявило три открытых тендера на реконструкцию части систем водоснабжения и канализации поселков Шаган, Шувелан, Бузовна, Маштага, Новханы и Сарай.

Как сообщает Report, плата за участие в тендерах составляет 500 манатов.

Претенденты могут представить первичные документы до 16:00 25 апреля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 16:00 6 мая в главный офис акционерного общества, расположенный по адресу: город Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены 10 мая в 16:00 по вышеуказанному адресу.