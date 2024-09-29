О нас

В Шеки проведены берегоукрепительные работы на горных реках

В Шеки проведены берегоукрепительные работы на горных реках В Шеки проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах, а также осуществлены берегоукрепительные мероприятия на реке Киш, которая является одной из самых опасных горных рек в плане селевых потоков.
Инфраструктура
29 сентября 2024 г. 04:37
В Шеки проведены берегоукрепительные работы на горных реках

В Шеки проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах, а также осуществлены берегоукрепительные мероприятия на реке Киш, которая является одной из самых опасных горных рек в плане селевых потоков.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинском управлении эксплуатации мелиоративных систем.

Было отмечено, что в соответствии с государственной программой в 2023 году на реке Киш за счет государственных средств была построена бетонная защитная дамба длиной 955 погонных метров, а в 2024 году планируется строительство еще 1 600 п.м. дамб на реке Шин для защиты села Баш Гёйнюк. Кроме того, проводятся работы по очистке русла реки.

Управление, помимо мер по борьбе с селевыми потоками, обслуживает 38 980 га орошаемых земель района. Ирригационные системы, входящие в зону обслуживания управления, в основном питаются горными реками. Основными источниками этих систем являются реки Шин, Киш, Кюнгют, Эйричай, Аличан, Дашагыл, артезианские, субартезианские и родниковые воды. Водоснабжение посевных площадей осуществляется через каналы общей протяженностью 989,3 км. Из них 173,9 км - межхозяйственные, 815,4 км - внутрихозяйственные каналы. На каналах эксплуатируется 975 гидротехнических сооружений.

Наряду с этим, ведомство проводит капитальные и текущие ремонтные работы для организованного проведения следующего поливного сезона. Так, были проведены работу по капитальному ремонту на 13 км бетонного канала "Дахна" общей протяженностью 28 км, обеспечивающего поливной водой около 6 000 га посевных площадей в семи селах Шекинского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şəkidə suvarma mövsümü yekunlaşıb, dağ çaylarında mühafizə tədbirləri görülür

Другие новости из категории

В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую
В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую
28 сентября 2024 г. 15:55
В Баку на одной из развязок ограничено движение из-за пролившегося на дорогу битума
ФотоВ Баку на одной из развязок ограничено движение из-за пролившегося на дорогу битума
28 сентября 2024 г. 08:26
В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов
В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов
27 сентября 2024 г. 18:20
В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом
В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом
27 сентября 2024 г. 17:25
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы
В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы
27 сентября 2024 г. 11:41
В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов
В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов
27 сентября 2024 г. 11:34
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
27 сентября 2024 г. 08:33
Шахин Мустафаев: Через Азербайджан проходят кратчайшие маршруты для поставок грузов из Китая в Европу
Шахин Мустафаев: Через Азербайджан проходят кратчайшие маршруты для поставок грузов из Китая в Европу
26 сентября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi