В Шеки проведены берегоукрепительные работы на горных реках

В Шеки проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах, а также осуществлены берегоукрепительные мероприятия на реке Киш, которая является одной из самых опасных горных рек в плане селевых потоков.

В Шеки проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах, а также осуществлены берегоукрепительные мероприятия на реке Киш, которая является одной из самых опасных горных рек в плане селевых потоков.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинском управлении эксплуатации мелиоративных систем.

Было отмечено, что в соответствии с государственной программой в 2023 году на реке Киш за счет государственных средств была построена бетонная защитная дамба длиной 955 погонных метров, а в 2024 году планируется строительство еще 1 600 п.м. дамб на реке Шин для защиты села Баш Гёйнюк. Кроме того, проводятся работы по очистке русла реки.

Управление, помимо мер по борьбе с селевыми потоками, обслуживает 38 980 га орошаемых земель района. Ирригационные системы, входящие в зону обслуживания управления, в основном питаются горными реками. Основными источниками этих систем являются реки Шин, Киш, Кюнгют, Эйричай, Аличан, Дашагыл, артезианские, субартезианские и родниковые воды. Водоснабжение посевных площадей осуществляется через каналы общей протяженностью 989,3 км. Из них 173,9 км - межхозяйственные, 815,4 км - внутрихозяйственные каналы. На каналах эксплуатируется 975 гидротехнических сооружений.

Наряду с этим, ведомство проводит капитальные и текущие ремонтные работы для организованного проведения следующего поливного сезона. Так, были проведены работу по капитальному ремонту на 13 км бетонного канала "Дахна" общей протяженностью 28 км, обеспечивающего поливной водой около 6 000 га посевных площадей в семи селах Шекинского района.