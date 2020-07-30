В Шеки после реконструкции состоялось открытие автодороги

Протяженность двухполосной дороги составляет 33 километра

29 июля состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз Шекинского района.

Как сообщает Report, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что протяженность двухполосной дороги составляет 33 километра, она соединяет 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.

Кроме того, Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о строительстве автомобильной дороги Чайгарагоюнлу-Туран-Джайирли-Гозлубулаг-Сарыджа-Гаябаши-Боллудере-Гараторпаг, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.