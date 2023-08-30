В Шеки паводки нанесли урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям

В Шеки паводки нанесли урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям

В результате интенсивных осадков в Шекинском районе на проезжую часть дороги Айдынбулаг-Ашагы Дашагыл обрушились обломки горных пород, что нанесло урон некоторым участкам дороги и дренажным трубам.

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В результате интенсивных осадков в Шекинском районе на проезжую часть дороги Айдынбулаг-Ашагы Дашагыл обрушились обломки горных пород, что нанесло урон некоторым участкам дороги и дренажным трубам. Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Паводок повредил дороги в селах Ширинбулаг, Альяр, Ашагы Дашагыл, Тепедженнет В результате принятых Госагентством неотложных мер были устранены последствия паводка, обеспечено безопасное передвижение автотранспорта. Подпишитесь на наш Telegram канал