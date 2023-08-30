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В Шеки паводки нанесли урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям

В Шеки паводки нанесли урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям В результате интенсивных осадков в Шекинском районе на проезжую часть дороги Айдынбулаг-Ашагы Дашагыл обрушились обломки горных пород, что нанесло урон некоторым участкам дороги и дренажным трубам.
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 13:50
В Шеки паводки нанесли урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям

В результате интенсивных осадков в Шекинском районе на проезжую часть дороги Айдынбулаг-Ашагы Дашагыл обрушились обломки горных пород, что нанесло урон некоторым участкам дороги и дренажным трубам.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Паводок повредил дороги в селах Ширинбулаг, Альяр, Ашагы Дашагыл, Тепедженнет

В результате принятых Госагентством неотложных мер были устранены последствия паводка, обеспечено безопасное передвижение автотранспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSel suları Şəkidə yol infrastrukturuna və qurğularına ziyan vurub

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