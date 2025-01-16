В Шамкире проведен капитальный ремонт 13 улиц, заасфальтированы дороги

На улицах города Шамкира проведены плановые ремонтные работы и укладка асфальтобетонного покрытия.

На улицах города Шамкира проведены плановые ремонтные работы и укладка асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает западное бюро Report, была реконструирована улица Эльпараста Гусейнова.

Кроме того, завершены ремонтные работы на улицах Самеда Вургуна (1-я улица), Ази Асланова (2-я улица), М.А.Сабира (3-я улица), Низами Гянджеви (4-я улица), Исрафила Мамедова (5-я улица), Рашада Садыгова (за Шамкирским городским парком), Ахмеда Джавада (от проспекта Г.Алиева до Аллеи Шехидов), Мухаммеда Физули (3-й переулок между 1-й и 13-й улицами), М.Пашаева (2-й переулок между 1-й и 8-й улицами), Мубариза Ибрагимова (верхний переулок 6-й улицы), М.А.Расулзаде (8-я улица), Шамистана Ибрагимова и на дороге в поселок Далляр общей протяженностью 5 километров.

На ряде дорог проведены работы по укладке высококачественного двухслойного асфальтобетонного покрытия и уплотнению дорожного полотна с помощью специальной техники. Также нанесена соответствующая разметка для обеспечения безопасного движения транспортных средств.