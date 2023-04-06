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В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога

В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Мальджак-Мирикенд-Гаравелли.
Инфраструктура
6 апреля 2023 г. 10:31
В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Мальджак-Мирикенд-Гаравелли.

Как сообщили Report в Госагентстве, в настоящее время на объединяющей три населенных пункта дороге выполняются земляные работы, работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и пр.

Затем будут выполнены работы по строительству дорожного полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия. На последнем этапе будут установлены дорожные знаки и указатели, информационные таблички, сигнальные столбы и нанесены линии горизонтальной разметки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolu yenidən qurulur

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