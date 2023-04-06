В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Мальджак-Мирикенд-Гаравелли.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Мальджак-Мирикенд-Гаравелли.

Как сообщили Report в Госагентстве, в настоящее время на объединяющей три населенных пункта дороге выполняются земляные работы, работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и пр.

Затем будут выполнены работы по строительству дорожного полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия. На последнем этапе будут установлены дорожные знаки и указатели, информационные таблички, сигнальные столбы и нанесены линии горизонтальной разметки.