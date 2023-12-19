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В Шамахинском, Агсуинском и Гобустанском районах выявлены факты нарушения земельного законодательства

В Шамахинском, Агсуинском и Гобустанском районах выявлены факты нарушения земельного законодательства В Шамахинском, Агсуинском и Гобустанском районах в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года выявлено 194 факта нарушения земельного законодательства.
Инфраструктура
19 декабря 2023 г. 17:32
В Шамахинском, Агсуинском и Гобустанском районах выявлены факты нарушения земельного законодательства

В Шамахинском, Агсуинском и Гобустанском районах в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года выявлено 194 факта нарушения земельного законодательства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

В связи с выявленными нарушениями в отношении землепользователей было составлено 106 административных протоколов.

"Нарушения в основном были связаны с использованием в несельскохозяйственных целях земель, пригодных для возделывания, пастбищ и выгона скота, повреждением плодородного слоя почвы", - заявили в Госслужбе.

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