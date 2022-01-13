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В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги

В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги На автомобильной дороге, соединяющей села Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмедин-Галадереси Шамахинского района, после интенсивных осадков был зафиксирован размыв обочины и небольшой части укрепительной полосы.
Инфраструктура
13 января 2022 г. 14:54
В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги
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На автомобильной дороге, соединяющей села Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмедин-Галадереси Шамахинского района, после интенсивных осадков был зафиксирован размыв обочины и небольшой части укрепительной полосы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Поскольку размыв задел только обочину дороги, это не сказалось на непрерывности и безопасности движения транспортных средств.

В настоящее время на указанной территории ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в ближайшие часы.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: "Şamaxıda avtomobil yolunda qeydə alınan yuyulmanın nəticələri aradan qaldırılır"

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