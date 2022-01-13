В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги

На автомобильной дороге, соединяющей села Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмедин-Галадереси Шамахинского района, после интенсивных осадков был зафиксирован размыв обочины и небольшой части укрепительной полосы.

На автомобильной дороге, соединяющей села Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмедин-Галадереси Шамахинского района, после интенсивных осадков был зафиксирован размыв обочины и небольшой части укрепительной полосы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Поскольку размыв задел только обочину дороги, это не сказалось на непрерывности и безопасности движения транспортных средств.

В настоящее время на указанной территории ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в ближайшие часы.