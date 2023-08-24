В Шахбузе и Ордубаде завершено строительство мостов

В Шахбузском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики завершено строительство новых мостов.

В Шахбузском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики завершено строительство новых мостов.

Как передает местное бюро Report, в селе Гызыл Гышлаг Шахбузского района завершено стартовавшее в начале года строительство нового моста.

Тем самым обеспечено беспрепятственное и комфортное передвижение жителей.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах Ордубадского района построены новые мосты для удобства передвижения жителей и обеспечения безопасного движения автомобилей.

Завершено строительство новых мостов в квартале Амбарас города Ордубад и селе Дюйлюн.