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В Шахбузе и Ордубаде завершено строительство мостов

В Шахбузе и Ордубаде завершено строительство мостов В Шахбузском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики завершено строительство новых мостов.
Инфраструктура
24 августа 2023 г. 11:47
В Шахбузе и Ордубаде завершено строительство мостов

В Шахбузском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики завершено строительство новых мостов.

Как передает местное бюро Report, в селе Гызыл Гышлаг Шахбузского района завершено стартовавшее в начале года строительство нового моста.

Тем самым обеспечено беспрепятственное и комфортное передвижение жителей.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах Ордубадского района построены новые мосты для удобства передвижения жителей и обеспечения безопасного движения автомобилей.

Завершено строительство новых мостов в квартале Амбарас города Ордубад и селе Дюйлюн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahbuz və Ordubadda yeni salınan körpülərin inşası başa çatdırılıb

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