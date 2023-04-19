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В Шахбузе и Ордубаде строятся новые мосты

В Шахбузе и Ордубаде строятся новые мосты В селе Гызыл Гышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики приступили к строительству нового моста.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 20:46
В Шахбузе и Ордубаде строятся новые мосты

В селе Гызыл Гышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики приступили к строительству нового моста.

Как передает местное бюро Report, протяженность нового моста составляет 11 метров, ширина 4 метра, высота 5 метров. В настоящее время на мосту ведутся бетонные и опалубочные работы.

Новые мосты также возводятся в нескольких населенных пунктах Ордубадского района Нахчыванской АР. Протяженность моста, возводимого в квартале Амбарас составляет 12 метров, ширина 5 метров, а высота 7 метров. Кроме того, в селе Дуйлун Ордубадского района строится мост протяженностью 10 метров, шириной 4 метра и высотой 5 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahbuz və Ordubadda yeni körpülər inşa edilir 

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