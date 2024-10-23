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В СЭЗ Алят созданы специальные резервуары для дождевой воды  

В СЭЗ Алят созданы специальные резервуары для дождевой воды   16:57
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 17:12
В СЭЗ Алят созданы специальные резервуары для дождевой воды  

В Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят созданы специальные резервуары для сбора дождевых вод.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Службы водоснабжения объединенных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Джаббар Джаббарлы.

По его словам, в соответствии с генпланом города Баку до 2040 года одной из задач, стоящих перед правительством является сбор и повторное использование дождевых вод: "В Свободной экономической зоне Алят начаты первичные работы в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Ələt Azad İqtisadi Zonasında yağış sularının toplanması üçün xüsusi rezervuarlar hazırlanıb

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