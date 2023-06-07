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В северо-западном регионе Азербайджана введено временное ограничение на движение транспорта

В северо-западном регионе Азербайджана введено временное ограничение на движение транспорта Вследствие неустойчивых погодных условий ночью на нескольких автомобильных дорогах на территории Гахского района были введены ограничения на движение автотранспорта.
Инфраструктура
7 июня 2023 г. 09:30
В северо-западном регионе Азербайджана введено временное ограничение на движение транспорта

Вследствие неустойчивых погодных условий ночью на нескольких автомобильных дорогах на территории Гахского района были введены ограничения на движение автотранспорта.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что сильный ветер повалил деревья на некоторые участки автомобильных дорогах Шеки-Гах, Гах-Загатала и Гораган-Гах. Кроме того, в районе села Илису селевой поток принес с собой большое количество ила и камней, затопив проезжую часть.

После очистки дороги движение было возобновлено.

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