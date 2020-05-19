В Сербии открыли пассажирское авиасообщение

Национальная авиакомпания Air Serbia запускает регулярные пассажирские рейсы 21 мая, но первый коммерческий рейс в аэропорт Белграда "Никола Тесла" после снятия ограничений из-за COVID-19 уже состоялся.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Первый коммерческий рейс лоукостера Wizz Air прибыл вчера (в понедельник) около 11.40 (13.40 по бакинскому времени) из Лондона с почти сотней пассажиров. Смая начинаются регулярные рейсы Air Serbia, в первый день их будет четыре - в Вену, Лондон, Франкфурт и Цюрих", - заявил агентству глава пресс-службы аэропорта Никола Джукич.Руководство воздушной гавани отмечает, что в связи с пандемией коронавируса увеличило динамику чистки и дезинфекции пассажирских терминалов с упором на все элементы интерьера, к которым могут притрагиваться люди. Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт за три часа до вылета, по возможности проходить регистрацию онлайн и обязательно носить защитную маску.Новшеством в "Никола Тесла" стало разрешение на наличие в ручной клади негорючего дезинфекционного средства с не более чем% спирта из расчета два литра на человека. Упаковка должна быть не более поллитра.