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В сентябре стартуют регулярные паромные рейсы Курык – Алят – Курык

В сентябре стартуют регулярные паромные рейсы Курык – Алят – Курык В сентябре стартуют регулярные паромные рейсы Курык – Алят – Курык
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 16:35
В сентябре стартуют регулярные паромные рейсы Курык – Алят – Курык

С сентября 2025 года будет выполняться регулярное паромное сообщение по маршруту Курык - Алят - Курык.

Об этом сообщает Report со ссылкой газету "Казахстанских железных дорог".

Отмечается, что аким казахстной области Мангистау Нурдаулет Килыбай обсудил с председателем совета директоров Georgian Industrial Group Давидом Бежуашвили инвестиционный проект, направленный на развитие паромных перевозок на Каспийском море.

В ходе встречи было отмечено, что с сентября 2025 года в управление казахстанской компании MSC Middle Corridor Maritime перейдут новые паромы, и по маршруту Курык - Алят - Курык впервые будут запущены регулярные рейсы под флагом Казахстана.

Ожидается, что ежемесячно по маршруту Курык-Алят-Курык будут выполняться восемь - девять рейсов. Вместимость одного судна - 54 грузовые фуры.

"Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран. Более того, ведутся переговоры о расширении сотрудничества с другими паромными операторами. Реализация таких амбициозных проектов позволит Казахстану значительно укрепить свои позиции на ТМТМ, соединяющем Китай с Европой через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию, и стать ключевым игроком в развитии трансконтинентальных перевозок", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrda Kurık–Ələt–Kurık marşrutu ilə müntəzəm bərə reysləri həyata keçiriləcək

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