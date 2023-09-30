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В селе Зангилан смогут жить около 2 тыс. человек

В селе Зангилан смогут жить около 2 тыс. человек В селе Зангилан предусмотрено строительство 306 частых домов и 2-3-этажных блочных домов из 102 квартир для 1 631 жителя.
Инфраструктура
30 сентября 2023 г. 17:13
В селе Зангилан смогут жить около 2 тыс. человек

В селе Зангилан предусмотрено строительство 306 частых домов и 2-3-этажных блочных домов из 102 квартир для 1 631 жителя.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Report, об этом сказал старший консультант Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов.

По его словам, на первом этапе будет построено 127 частных домов для переселения 489 жителей.

Согласно генеральному плану, село Зангилан спроектировано вместе с селами Ичери Мюшлан и Меликли. Общая проектируемая территория поселка составляет 111,3 гектара.

В селе планируется построить школу, детский сад, административное здание, клуб и многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, медпункт, гостевой дом. Здесь будут созданы все условия для трудоустройства населения.

В селе Зангилан будут построены средняя школа на 294 ученических места, два детских сада на 60 и 40 мест.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan rayonunun Zəngilan kəndində 2 minə yaxın insan yaşaya biləcək

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