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В селе Хыдырлы Агдамского района возобновляется водоснабжение

В селе Хыдырлы Агдамского района возобновляется водоснабжение ОАО "Азерсу" восстанавливает водоснабжение в освобожденном от оккупации селе Хыдырлы Агдамского района.
Инфраструктура
4 марта 2022 г. 15:08
В селе Хыдырлы Агдамского района возобновляется водоснабжение

ОАО "Азерсу" восстанавливает водоснабжение в освобожденном от оккупации селе Хыдырлы Агдамского района.

Об этом Report сообщили в ОАО.

В селе и прилегающих территориях до оккупации не существовало системы снабжения питьевой водой. Специалисты "Азерсу" провели исследование, оценивание и подготовили проект. Согласно проекту, объекты на территории решено снабжать питьевой водой из субартезианских скважин.

Проект был запущен в конце прошлого года, завершено строительство субартезианской скважины, магистральных и распределительных водопроводов протяженностью 6,5 км.

Ранее в рамках проекта строительства Совместного турецко-российского мониторингового центра на территории Агдамского района были проложены 2 км водопроводных линий для питьевой воды и 1,3 км канализационных линий.

В целом на освобожденных территориях питьевой водой обеспечены около 400 объектов.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamın Xıdırlı kəndində içməli su təchizatı bərpa edilir

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