В селе Джуварлы Физулинского района смогут проживать около 1 700 человек

В село Джуварлы Физулинского района, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября, планируется переселить 1 697 человек.

В село Джуварлы Физулинского района, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября, планируется переселить 1 697 человек.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного в город Физули медиатура заявил главный советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эльдар Сеидов.

Он отметил, что общая спроектированная площадь села составляет 115 гектаров. Здесь планируется строительство 291-го частного дома, 21 жилого здания (2-4 этажные).

На территории села также будут построены административное здание, школа на 312 ученических мест, Площадь флага, кафе-ресторан, спортивный клуб, аптека, детский сад на 50 мест, зона отдыха, библиотека, торговый объект, рынок и пр.