В селе Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района запущено новое производственное предприятие.

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района запущено новое производственное предприятие.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района.

На новом предприятии трудоустроены 8 женщин из села Джоджуг Марджанлы.

Предприятие изготавливает форму для медицинского персонала и халаты для пациентов больниц, а также медицинские маски и прочую необходимую для медучреждений текстильную продукцию.

Продукция предприятия будет поставляться в различные медицинские учреждения страны.

В ближайшее время ожидается увеличение объемов заказов. По мере роста объемов производства число сотрудников предприятия также будет увеличиваться.