В селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

Участники 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного в Зангилане в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудн

Участники 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного в Зангилане в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, посадили деревья в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, участникам мероприятия была предоставлена информация о селе.

Гости встретились с жителями села, ознакомились с созданными для них условиями.

Фундамент первого в Азербайджане "умного села" был заложен в апреле 2021 года в селе Агалы при участии президента Ильхама Алиева. В мае 2022 года состоялся первый этап открытия проекта.