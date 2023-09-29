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В селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

В селе Агалы прошла акция по посадке деревьев Участники 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного в Зангилане в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудн
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 17:43
В селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

Участники 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного в Зангилане в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, посадили деревья в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, участникам мероприятия была предоставлена информация о селе.

Гости встретились с жителями села, ознакомились с созданными для них условиями.

Фундамент первого в Азербайджане "умного села" был заложен в апреле 2021 года в селе Агалы при участии президента Ильхама Алиева. В мае 2022 года состоялся первый этап открытия проекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib

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