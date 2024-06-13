В Сальянском районе завершается реконструкция дорог

Завершается реконструкция дорог протяженностью 33 км, соединяющих магистраль Алят–Астара–государственная граница с Ираном с селами Шорсулу, Бораникенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Завершается реконструкция дорог протяженностью 33 км, соединяющих магистраль Алят–Астара–государственная граница с Ираном с селами Шорсулу, Бораникенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ширина дорог увеличена до 8,5-9 метров. Работы по расширению, рассчитаны на нормальное и безопасное передвижение всех участников дорожного движения.

Целью реконструкции данных автомобильных дорог, является обеспечение комфортного передвижения более 16 тысяч человек, проживающих на этой территории, облегчение перевозки грузов и пассажиров, стимулирование развития сельского хозяйства.

На последнем этапе проекта будет создана и введена в эксплуатацию современная дорожная инфраструктура с установкой километровых указателей, дорожных знаков и автобусных остановок.