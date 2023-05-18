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В Сальянском районе реконструируются дороги протяженностью 33 км

В Сальянском районе реконструируются дороги протяженностью 33 км В Сальянском районе капитально реконструируются автомобильные дороги, соединяющие села Шорсулу, Бораникенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы с автомагистралью Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.
Инфраструктура
18 мая 2023 г. 14:37
В Сальянском районе реконструируются дороги протяженностью 33 км

В Сальянском районе капитально реконструируются автомобильные дороги, соединяющие села Шорсулу, Бораникенд, Сеидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы с автомагистралью Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Общая протяженность дорог, ведущих к указанным селам, составляет 33 км.

"Целью реконструкции автомобильных дорог, которые долгое время капитально не ремонтировались, является обеспечение комфортного передвижения более 16 тысяч жителей, проживающих в этих селах, упрощение грузоперевозок, стимулирование развития экономики", - говорится в сообщении.

Первый этап работ завершен на участке Бораникенд протяженностью 4 км. На участках дороги у сел Дайыкенд и Сарван общей протяженностью 3 км продолжаются земляные работы.

На заключительном этапе проекта будет создана и предоставлена в пользование гражданам современная дорожная инфраструктура.

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