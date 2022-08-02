В Сальяне реконструируют водопроводную сеть

ОАО "Азерсу" реконструирует водопроводную сеть в городе Сальян в рамках утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы социально-экономического развития регионов".

ОАО "Азерсу" реконструирует водопроводную сеть в городе Сальян в рамках утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы социально-экономического развития регионов".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

Согласно проекту, в Сальяне планируется создать сеть для отвода сточных вод протяженностью 123 км. За прошедший период в центральной части города создана 5-километровая канализационная сеть, восстановлена действующая канализационная насосная станция и заменена напорная канализационная линия протяженностью 4,7 км.

В дальнейшем будет построена станция очистки сточных вод мощностью 10 000 кубометров в сутки с целью очистки и обезвреживания сточных вод, образующихся в городе Сальян.