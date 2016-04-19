В Сабунчинском районе расширяют дороги и тротуары - ФОТО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" проводит строительно-ремонтные работы на круге, расположенном на пересечении улиц Рустама Рустамова и Рамиза Гамбарова, а также на прилегающих территориях.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", ремонтные работы направлены на уменьшение диаметра круга, замену бордюров, посев газона внутри круга. За счет сужения круга и расширения определенных частей дороги ширина проезжей части увеличилась на 2-5 м.

На территории общей площадью 200 кв. м уложено асфальтобетонное покрытие, реконструированы тротуары вдоль дороги, установлены бордюры протяженностью 150 погонных м.

Кроме того, предусмотрены работы по замене асфальтобетонного покрытия дороги вокруг круга общей площадью 7500 кв. м.

В целях своевременного завершения работ на территорию привлечено необходимое количество рабочих и техники.