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В Сабаильском районе столицы выявлены случаи незаконного использования воды

В Сабаильском районе столицы выявлены случаи незаконного использования воды В результате контрольных мероприятий, проведенных Государственным агентством водных ресурсов в Сабаильском районе, были выявлены случаи незаконного использования воды на некоторых объектах и в частных квартирах.
Инфраструктура
19 июля 2023 г. 15:41
В Сабаильском районе столицы выявлены случаи незаконного использования воды

В результате контрольных мероприятий, проведенных Государственным агентством водных ресурсов в Сабаильском районе, были выявлены случаи незаконного использования воды на некоторых объектах и в частных квартирах.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Так, установлено, что автосервис, расположенный на улице Омара Фаига Неманзаде 25, произвольно подключившись к магистральной линии без получения технических условий и заключения контракта незаконно использовал воду.

Аналогичная ситуация была выявлена в автосервисе, расположенном на улице Эльчина Азизова 2. Собственник объекта получил технические условия на подключение к сети, но произвел подключение без ведома водоканала и использовал воду без учета.

Согласно сообщению, владелец дворового дома, расположенного в поселке Бадамдар, 1-й жилой массив, на улице Хуршидбану Натаван, долгое время не платил за воду: "При осмотре счетчика было установлено, что он не работает, также было обнаружено, что владелец дома проведя линию в обход счетчика тем самым незаконного использовал воду".

Сообщается, что все выявленные незаконно подключенные линии были ликвидированы.

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