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В Саатлы реконструируют дорогу протяженностью 3 км

В Саатлы реконструируют дорогу протяженностью 3 км В Саатлинском районе реконструируется автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд.
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 13:27
В Саатлы реконструируют дорогу протяженностью 3 км

В Саатлинском районе реконструируется автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд протяженностью 3 км реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью.

Ширина проезжей части автодороги составляет 6 метров.

В настоящее время на дороге ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

После полного завершения работ в необходимых местах будут установлены дорожные знаки и остановки, проведены работы по прокладке горизонтальных линий разметки, дорога будет сдана в эксплуатацию.

Капитальная реконструкция дороги позволит более чем 2 тысячам жителей 4 населенных пунктов безопасно и беспрепятственно передвигаться, а главное, значительно облегчит перевозку грузов и пассажиров в данном районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlıda uzunluğu 3 km olan yol yenidən qurulur

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