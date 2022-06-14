В Саатлы реконструируют дорогу протяженностью 3 км

В Саатлинском районе реконструируется автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд.

В Саатлинском районе реконструируется автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, автомобильная дорога Мамедабад–Генишкенд протяженностью 3 км реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью.

Ширина проезжей части автодороги составляет 6 метров.

В настоящее время на дороге ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

После полного завершения работ в необходимых местах будут установлены дорожные знаки и остановки, проведены работы по прокладке горизонтальных линий разметки, дорога будет сдана в эксплуатацию.

Капитальная реконструкция дороги позволит более чем 2 тысячам жителей 4 населенных пунктов безопасно и беспрепятственно передвигаться, а главное, значительно облегчит перевозку грузов и пассажиров в данном районе.