В ряде улиц Баку ограничили движение транспорта

В ряде улиц столицы ограничили движение транспорта.

В ряде улиц столицы ограничили движение транспорта.

Как передает Report, в целях обеспечения безопасности, в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида у памятника "Крик матери", расположенного на проспекте Ходжалы Хатаинского района, сегодня с 07:00 и до окончания мероприятия все дороги, пересекающиеся с проспектом Нефтяников, а также в направлении проспекта Парламента и улицы Микаила Мушфига закрыты.

Изменено направление движения транспорта по улицам Самеда Вургуна, Бюльбюля и Кейкаб Сафаралиевой, по проспекту Азадлыг.

Все выезды на проспект Нефтяников полностью перекрыты, так же, как и участок проспекта Ходжалы от пересечения с улицами Юсифа Сафарова и Наджафгулу Рафиева.

Движение возможно от пересечения проспекта Нефтяников с улицей Юсифа Сафарова прямо на проспект 8 Ноября, а на пересечение проспекта Бабека с улицей Наджафгулу Рафиева можно будет попасть только с проспекта Гейдара Алиева.

В связи с мероприятием также ограничено и изменено направление движения транспорта по проспекту Ходжалы и улицам Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмайлова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева.