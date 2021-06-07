В ряде районов Азербайджана будут пробурены субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 12 населенных пунктах Джалилабадского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов (список прилагается) с населением 33 550 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 840 тыс. манатов.
Список распределения субартезианских скважин по населенным пунктам:
|
Порядковый номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, количество
|
|
Джалилабад
|
6
|
село Бойханлы
|
1740
|
село Джафарханлы
|
1289
|
село Халилабад
|
2231
|
село Команлы
|
3270
|
село Тезекенд
|
3264
|
село Учтепе
|
8277
|
|
Лянкяран
|
1
|
село Гурумба
|
1496
|
|
Масаллы
|
4
|
село Гусейнгаджиллы
|
1367
|
село Кочекли
|
2192
|
село Махмудавар
|
5714
|
село Тюкле
|
2214
|
|
Ярдымлы
|
1
|
село Шилевенге
|
496
|
Всего:
|
12
|
12
|
33 550