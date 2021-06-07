В ряде районов Азербайджана будут пробурены субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в п

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 12 населенных пунктах Джалилабадского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов (список прилагается) с населением 33 550 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 840 тыс. манатов.

Список распределения субартезианских скважин по населенным пунктам: