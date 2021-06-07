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В ряде районов Азербайджана будут пробурены субартезианские скважины

В ряде районов Азербайджана будут пробурены субартезианские скважины Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в п
Инфраструктура
7 июня 2021 г. 15:08
В ряде районов Азербайджана будут пробурены субартезианские скважины
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 12 населенных пунктах Джалилабадского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов (список прилагается) с населением 33 550 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 840 тыс. манатов.

Список распределения субартезианских скважин по населенным пунктам:

Порядковый номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, количество

Джалилабад

6

село Бойханлы

1740

село Джафарханлы

1289

село Халилабад

2231

село Команлы

3270

село Тезекенд

3264

село Учтепе

8277

Лянкяран

1

село Гурумба

1496

Масаллы

4

село Гусейнгаджиллы

1367

село Кочекли

2192

село Махмудавар

5714

село Тюкле

2214

Ярдымлы

1

село Шилевенге

496

Всего:

12

12

33 550
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Версия на азербайджанском языке Cəlilabad, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonlarında yeni subartezian quyuları qazılacaq - SİYAHI

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