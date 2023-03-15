В четырех районах обнаружено 135 фактов нарушения земельного законодательства

В прошлом году Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики в ходе мониторингов обнаружила и задокументировала 135 фактов нарушения земельного законодательства в Уджарском, Гейчайском, Зардабском и Кюрдамирском районах.

В прошлом году Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики в ходе мониторингов обнаружила и задокументировала 135 фактов нарушения земельного законодательства в Уджарском, Гейчайском, Зардабском и Кюрдамирском районах.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, об этом сообщили на прошедшем в Уджаре зональном совещании, посвященном управлению в земельно-имущественной сфере.

За отчетный период в отношении землепользователей составлено 57 административных протоколов о нарушении земельного законодательства и взыскан штраф в размере 23 330 манатов.

В соответствующие органы местных исполнительных властей и др. направлены обращения для принятия мер в связи с выявленными фактами.

Анализ результатов проведенных мониторингов и полученной информации выявил, что пригодные для сельского хозяйства земельные участки в ряде случаев не используются по назначению, а при оформлении и использовании находящихся в государственной и муниципальной собственности земель, переданных в аренду юридическим и физическим лицам, нарушаются требования земельного законодательства.