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В четырех районах обнаружено 135 фактов нарушения земельного законодательства

В четырех районах обнаружено 135 фактов нарушения земельного законодательства В прошлом году Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики в ходе мониторингов обнаружила и задокументировала 135 фактов нарушения земельного законодательства в Уджарском, Гейчайском, Зардабском и Кюрдамирском районах.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 15:58
В четырех районах обнаружено 135 фактов нарушения земельного законодательства

В прошлом году Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики в ходе мониторингов обнаружила и задокументировала 135 фактов нарушения земельного законодательства в Уджарском, Гейчайском, Зардабском и Кюрдамирском районах.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, об этом сообщили на прошедшем в Уджаре зональном совещании, посвященном управлению в земельно-имущественной сфере.

За отчетный период в отношении землепользователей составлено 57 административных протоколов о нарушении земельного законодательства и взыскан штраф в размере 23 330 манатов.

В соответствующие органы местных исполнительных властей и др. направлены обращения для принятия мер в связи с выявленными фактами.

Анализ результатов проведенных мониторингов и полученной информации выявил, что пригодные для сельского хозяйства земельные участки в ряде случаев не используются по назначению, а при оформлении и использовании находящихся в государственной и муниципальной собственности земель, переданных в аренду юридическим и физическим лицам, нарушаются требования земельного законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi Mərkəzi Aran rayonlarında torpaq qanunvericiliyinin pozulması üzrə 135 hal aşkar edilib

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