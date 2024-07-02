В Румынии обсудят возможности Среднего коридора

В румынском городе Констанца сегодня начнет свою работу выставка и конференция "Black and Caspian Sea Ports Logistics 2024".

В румынском городе Констанца сегодня начнет свою работу выставка и конференция "Black and Caspian Sea Ports & Logistics 2024".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являются порт Констанца, Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) и Бизнес-ассоциация порта Констанца (CPBA).

Конференция, которая продлится до 4 июля, соберет более 300 высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров отрасли, ученых и лиц, принимающих решения по закупкам со всего мира.

Программа конференции мероприятия, в которой примут участие 30 спикеров мирового уровня, будет посвящена актуальным вопросам и проблемам, связанным с глобальной и региональной торговлей и инвестициями.

В рамках форума будут обсуждены также возможности каспийских и черноморских портов и Среднего коридора, строительство терминала удобрений в Бакинском международном морском торговом порту как новое логистическое решение для торговли удобрениями в Среднем коридоре.

Также планируются обсуждения по теме использования Среднего коридора для устойчивого развития.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.